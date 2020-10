Kate Middleton | il principe Filippo “incantato e desideroso di…”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il, di 99 anni, è il capofamiglia della royal family dal momento che è il marito della regina Elisabetta. Nei mesi passati sono emerse dichiarazioni importanti che riguardavano Meghan Markle, moglie delHarry. Il marito della Sovrana, infatti, avrebbe ammesso di non apprezzare la nuova nipote. Ma come va, invece, il suo rapporto con? Un esperto di linguaggio del corpo ha fornito un’analisi che rivela dettagli inediti., cosa hanno in comune? Ilè uno dei componenti più amati della Famiglia Reale, così come lo è...