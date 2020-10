Juventus, problemi intestinali per Dybala: salta la nazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Paulo Dybala deve rimandare ancora la sua presenza stagionale. Dopo non aver preso parte alle prime gare di campionato con la maglia della Juventus, l'argentino rimarrà fuori anche dalle sfide della ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Paulodeve rimandare ancora la sua presenza stagionale. Dopo non aver preso parte alle prime gare di campionato con la maglia della, l'argentino rimarrà fuori anche dalle sfide della ...

infoitsport : Juventus, Dybala non parte | Problemi per l’argentino! - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? Niente #Argentina per #Dybala: ancora problemi intestinali - misorecordsuk : Dybala salta anche Bolivia-Argentina: problemi intestinali #Juve #Juventus - TuttoFanta : ??#JUVENTUS: #Dybala salterà il match contro la Bolivia. L'attaccante sta recuperando dai problemi intestinali. ??… - calciomercatoit : ?? Niente #Argentina per #Dybala: ancora problemi intestinali -