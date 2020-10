Juventus, Pirlo riflette sulla fascia destra: chi gioca contro il Crotone? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con la pausa delle nazionali causa gironi di Nations League che si avvicina al termine, lo sguardo inizia a volgersi sulla ripresa del campionato. La Juventus di Andrea Pirlo è tornata oggi ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi dal mister in vista della partita di sabato sera a Crotone. L’allenamento è stato a ranghi ridotti, con i tanti nazionali ancora fuori per gli impegni e che torneranno solo tra mercoledì e giovedì. Difatti Pirlo avrà a disposizione il solo venerdì per preparare la partita con alcuni di essi. Nonostante le assenze, si inizia già a pensare alla possibile formazione titolare nella mente del tecnico bresciano, anche alla luce dell’arrivo di Federico Chiesa. Il nuovo acquisto bianconero non ha ben figurato in ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con la pausa delle nazionali causa gironi di Nations League che si avvicina al termine, lo sguardo inizia a volgersiripresa del campionato. Ladi Andreaè tornata oggi ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi dal mister in vista della partita di sabato sera a. L’allenamento è stato a ranghi ridotti, con i tanti nazionali ancora fuori per gli impegni e che torneranno solo tra mercoledì e giovedì. Difattiavrà a disposizione il solo venerdì per preparare la partita con alcuni di essi. Nonostante le assenze, si inizia già a pensare alla possibile formazione titolare nella mente del tecnico bresciano, anche alla luce dell’arrivo di Federico Chiesa. Il nuovo acquisto bianconero non ha ben figurato in ...

