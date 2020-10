Juventus, Pirlo: “Ho studiato quanto sono stato fermo. Da allenatore c’è più stress” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Nel periodo in cui sono stato fermo mi sono messo a studiare, ho visto questa passione crescere giorno dopo giorno e il passo è stato automatico. In carriera ho avuto grandi tecnici, da Lucescu agli inizi passando per Lippi, Ancelotti, Conte e lo stesso Allegri. Ho avuto la fortuna di avere dei top mondiali, cerco di prendere qualcosa da ognuno. Guardiola è un esempio per tutti, per un allenatore giovane è un modello da seguire, poi ognuno ha le sue idee”. sono queste le parole di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, che ha concesso un’intervista al magazine dell’UEFA. “Da parte dei miei ex compagni ho trovato grande disponibilità, in poco tempo hanno ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Nel periodo in cuimimesso a studiare, ho visto questa passione crescere giorno dopo giorno e il passo èautomatico. In carriera ho avuto grandi tecnici, da Lucescu agli inizi passando per Lippi, Ancelotti, Conte e lo stesso Allegri. Ho avuto la fortuna di avere dei top mondiali, cerco di prendere qualcosa da ognuno. Guardiola è un esempio per tutti, per ungiovane è un modello da seguire, poi ognuno ha le sue idee”.queste le parole di Andreadella, che ha concesso un’intervista al magazine dell’UEFA. “Da parte dei miei ex compagni ho trovato grande disponibilità, in poco tempo hanno ...

