Juventus, Pirlo a cuore aperto: “Ronaldo un esempio, la Champions…” (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo si è raccontato in una piacevole intervista in profondità ai microfoni di Uefa.com, raccontando quali sono le sue idee di calcio e svelando qualche retroscena sulla sua carriera da giocatore: “Dopo essermi ritirato dal calcio giocato mi sono messo a studiare parecchio, settimana dopo settimana, la mia passione cresceva sempre più e quindi è stato un processo naturale diventare allenatore. I miei maestri? Ho avuto il privilegio di avere a che fare con grandi allenatori, da Lucescu a Lippi, da Ancelotti a Conte e Allegri, è stato bello lavorare con dei top allenatori come loro”. Il tecnico ha poi continuato dicendo: “Credo che ogni giovane allenatore dovrebbe prendere come esempio Guardiola, è un simbolo per tutto il mondo del ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’allenatore dellaAndreasi è raccontato in una piacevole intervista in profondità ai microfoni di Uefa.com, raccontando quali sono le sue idee di calcio e svelando qualche retroscena sulla sua carriera da giocatore: “Dopo essermi ritirato dal calcio giocato mi sono messo a studiare parecchio, settimana dopo settimana, la mia passione cresceva sempre più e quindi è stato un processo naturale diventare allenatore. I miei maestri? Ho avuto il privilegio di avere a che fare con grandi allenatori, da Lucescu a Lippi, da Ancelotti a Conte e Allegri, è stato bello lavorare con dei top allenatori come loro”. Il tecnico ha poi continuato dicendo: “Credo che ogni giovane allenatore dovrebbe prendere comeGuardiola, è un simbolo per tutto il mondo del ...

Dipenderà molto da lui, il dialogo è quotidiano" le parole di mister Pirlo su CR7. Il portoghese potrebbe avere un turno di riposo contro Verona o Spezia, le avversarie che la Juventus affronterà ...

Il mio obiettivo è prendere da ognuno di loro qualcosa». Andrea Pirlo guarda agli allenatori che ha avuto nella sua lunga carriera da giocatore. «Guardiola? È un esempio per chiunque - aggiunge al ...

