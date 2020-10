Juventus-Napoli, la sentenza si avvicina: parla l’avvocato Luis Vizzino (Di lunedì 12 ottobre 2020) La sentenza del giudice sportivo riguardo i fatti accaduti lo scorso 4 Ottobre in Juventus-Napoli sta arrivando. Mercoledì 14 Ottobre dovrebbe arrivare la decisione, che sicuramente non sarà definitiva, sulla partita che avrebbe chiuso la 3a giornata di Serie A 2020/21. Dopo il supplemento di indagine chiesto dal giudice per poter apprendere più informazioni sulla gara, non c’è ancora certezza su quale sarà il risultato della delibera da parte del giudice. Il regolamento parla chiaro, in questa vicenda la Juventus ha la ragione dalla sua, essendosi attenuta al regolamento e alle disposizioni arrivate dalla Lega, ma la questione risulta essere più ingarbugliata, visto che si tratta di salute in un periodo di pandemia mondiale. Se il giudice sportivo si ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ladel giudice sportivo riguardo i fatti accaduti lo scorso 4 Ottobre insta arrivando. Mercoledì 14 Ottobre dovrebbe arrivare la decisione, che sicuramente non sarà definitiva, sulla partita che avrebbe chiuso la 3a giornata di Serie A 2020/21. Dopo il supplemento di indagine chiesto dal giudice per poter apprendere più informazioni sulla gara, non c’è ancora certezza su quale sarà il risultato della delibera da parte del giudice. Il regolamentochiaro, in questa vicenda laha la ragione dalla sua, essendosi attenuta al regolamento e alle disposizioni arrivate dalla Lega, ma la questione risulta essere più ingarbugliata, visto che si tratta di salute in un periodo di pandemia mondiale. Se il giudice sportivo si ...

romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Meluso: 'Caso Juventus-Napoli? Difficile schierarsi, hanno tutti ragione, Llorente? Non c'è mai stata una vera… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Meluso: 'Caso Juventus-Napoli? Difficile schierarsi, hanno tutti ragione, Llorente? Non c'è mai stata una vera… -