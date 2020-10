Juventus | male Chiesa con l’Italia | stampa impietosa

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ieri sera a Danzica è andata in scena la partita di Nations League tra Polonia ed Italia, terminata a reti inviolate. Al triplice fischio finale, la sensazione che si è avvertita è di una cocente amarezza per quella che doveva essere una sfida da vincere, alla luce delle occasioni sprecate dalla squadra di Roberto Mancini. Per quanto riguarda i giocatori della, in campo solamente Leonardo Bonucci e Federico. Se per il primo è stata una serata tutto sommato tranquilla, per il neo attaccante bianconero è andato tutto storto. Come era facilmente prevedibile, l’ormai ex giocatore della Fiorentina è finito nell’occhio del ciclone, tenendo conto dei troppi errori commessi, e laitaliana non si è risparmiata nei suoi confronti. LEGGI ANCHE: ...