Juventus, Demiral sugli scudi in Nations League: tifosi pazzi di lui (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Juventus considererebbe il difensore centrale Merih Demiral un vero e proprio talento sul quale investire in chiave futura. Il gioiellino ex Sassuolo è stato sfortunato nel corso della passata stagione, in quanto nel mese di gennaio ha rimediato un brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio, fatto che ha frenato la sua rincorsa verso un posto fisso da titolare. Nonostante il serio problema patito, la Juventus non avrebbe avuto intenzione di fare passi indietro, respingendo gli assalti sul giocatore turco pervenuti nel corso della recente sessione di calciomercato. Anche i tifosi bianconeri riterrebbero Demiral un difensore che potrebbe fare comodo alla Vecchia Signora che verrà, considerando i possibili ritiri di Leonardo Bonucci e di Giorgio Chiellini. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Laconsidererebbe il difensore centrale Merihun vero e proprio talento sul quale investire in chiave futura. Il gioiellino ex Sassuolo è stato sfortunato nel corso della passata stagione, in quanto nel mese di gennaio ha rimediato un brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio, fatto che ha frenato la sua rincorsa verso un posto fisso da titolare. Nonostante il serio problema patito, lanon avrebbe avuto intenzione di fare passi indietro, respingendo gli assalti sul giocatore turco pervenuti nel corso della recente sessione di calciomercato. Anche ibianconeri riterrebberoun difensore che potrebbe fare comodo alla Vecchia Signora che verrà, considerando i possibili ritiri di Leonardo Bonucci e di Giorgio Chiellini. LEGGI ANCHE: ...

lorenzomarchini : #PoloniaItalia se #Chiesa sbaglia un pallone del genere con la #juventus finisce la partita chiuso in un armadiett… - marioalbanese1 : @MassMing @mikelelomb @juvemyheart Semplicemente non può giocare 3 partite a settimana neanche alla Juventus. Quind… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Retroscena Demiral: ecco quanto ha rifiutato la Juventus - - Spazio_J : Retroscena Demiral: ecco quanto ha rifiutato la Juventus - - zazoomblog : Calciomercato Juventus il Tottenham ci riprova: nuova offerta per Demiral - #Calciomercato #Juventus #Tottenham -