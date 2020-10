Juventus, buone notizie da Bernardeschi: il punto (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Juventus si è ritrovata quest’oggi alla Continassa. buone notizie sul rientro di Federico Bernardeschi: le ultimissime Dopo 3 giorni di riposo, Juventus in campo quest’oggi per preparare la prossima sfida in casa del Crotone, in programma sabato sera. Come riferito dal sito ufficiale della Juve, oggi il gruppo si è ritrovato al mattino alla Continassa e si è dedicato al lavoro fisico e a quello sulle combinazioni. Lavoro cui ha partecipato, per tutta la durata della seduta, anche Federico Bernardeschi. Domani la squadra è attesa in campo nuovamente al mattino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lasi è ritrovata quest’oggi alla Continassa.sul rientro di Federico: le ultimissime Dopo 3 giorni di riposo,in campo quest’oggi per preparare la prossima sfida in casa del Crotone, in programma sabato sera. Come riferito dal sito ufficiale della Juve, oggi il gruppo si è ritrovato al mattino alla Continassa e si è dedicato al lavoro fisico e a quello sulle combinazioni. Lavoro cui ha partecipato, per tutta la durata della seduta, anche Federico. Domani la squadra è attesa in campo nuovamente al mattino. Leggi su Calcionews24.com

