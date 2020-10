Joan Roman cambia nome: "Chiamatemi Goku" (Di lunedì 12 ottobre 2020) È un calciatore, ha un trascorso nelle giovanili del Manchester City e nel Barcellona B , gioca attualmente in Polonia ed è un grandissimo fan di Dragon Ball . Ed è proprio per quest'ultimo motivo che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) È un calciatore, ha un trascorso nelle giovanili del Manchester City e nel Barcellona B , gioca attualmente in Polonia ed è un grandissimo fan di Dragon Ball . Ed è proprio per quest'ultimo motivo che ...

sportli26181512 : Joan Roman cambia nome: “Chiamatemi Goku”: L’ex calciatore delle giovanili del Manchester City è un grande fan di D… - theu5ua1 : RT @sportli26181512: Joan Romàn, ex attaccante di City e Barça, cambia nome in Goku di Dragon Ball: Da oggi non chiamatemi più Joan. L’ex a… - repubblica : Joan Roman cambia nome: 'Da oggi sono Goku' - sportli26181512 : Joan Romàn, ex attaccante di City e Barça, cambia nome in Goku di Dragon Ball: Da oggi non chiamatemi più Joan. L’e… -