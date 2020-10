Jennifer Aniston adotta un tenero cucciolo: 'Mi ha rubato il cuore' (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Mi ha rubato il cuore immediatamente'. Jennifer Aniston presenta su Instagaram il cucciolo che ha appena adottato. L'attrice posta un video in cui si sente: 'Chesterfield, ti sei addormentato con l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Mi hailimmediatamente'.presenta su Instagaram ilche ha appenato. L'attrice posta un video in cui si sente: 'Chesterfield, ti sei addormentato con l'...

CDamnfinecoffee : Quanto è dolce il cucciolo di Jennifer Aniston ???? - blu3_hydrangea_ : qual è la chat nei dm su ig in cui avete più messaggi, io credo quella con Jennifer Aniston - lauraniston_ : RT @herlobster_: volevo chiedere a jennifer aniston se oltre al suo nuovo cagnolino adottasse anche me, è possibile?! - herlobster_ : volevo chiedere a jennifer aniston se oltre al suo nuovo cagnolino adottasse anche me, è possibile?! - emaparr : Jennifer Aniston non mi è mai piaciuta. -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Aniston Jennifer Aniston annuncia: Lord Chesterfield mi ha rubato il... Amica Jennifer Aniston annuncia: Lord Chesterfield mi ha rubato il cuore

Di chi si è innamorata Jennifer Aniston? Le parole dell’attrice lasciano poco spazio ai dubbi. «Lui mi ha rubato il cuore immediatamente». Lo ha scritto lei stessa nel post social che vedete qui sopra ...

Jennifer Aniston adotta un tenero cucciolo: "Mi ha rubato il cuore"

"Mi ha rubato il cuore immediatamente". Jennifer Aniston presenta su Instagaram il cucciolo che ha appena adottato. L'attrice posta un video in cui si sente: "Chesterfield, ti sei addormentato con l'o ...

Di chi si è innamorata Jennifer Aniston? Le parole dell’attrice lasciano poco spazio ai dubbi. «Lui mi ha rubato il cuore immediatamente». Lo ha scritto lei stessa nel post social che vedete qui sopra ..."Mi ha rubato il cuore immediatamente". Jennifer Aniston presenta su Instagaram il cucciolo che ha appena adottato. L'attrice posta un video in cui si sente: "Chesterfield, ti sei addormentato con l'o ...