Italia Under 21, troppi positivi al Covid: contro l’Irlanda giocherà l’Under 20 (Di lunedì 12 ottobre 2020) troppi i casi risultati positivi al Covid-19 nella principale nazionale giovanile Italiana, ossia l’Under 21, che sarà impegnata in una partita di qualificazione ai prossimi europei di categoria contro l’Irlanda: la Federazione ha così deciso in modo piuttosto drastico di convocare la selezione Under 20 azzurra guidata da Alberto Bolllini che scenderà quindi in campo al posto contro gli irlandesi, come confermato anche tramite il comunicato ufficiale: “Visti i casi di positività al Covid-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da Uefa e Figc, la Federazione in via precauzionale e ... Leggi su giornal (Di lunedì 12 ottobre 2020)i casi risultatial-19 nella principale nazionale giovanilena, ossia l’21, che sarà impegnata in una partita di qualificazione ai prossimi europei di categorial’Irlanda: la Federazione ha così deciso in modo piuttosto drastico di convocare la selezione20 azzurra guidata da Alberto Bolllini che scenderà quindi in campo al postogli irlandesi, come confermato anche tramite il comunicato ufficiale: “Visti i casi dità al-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da Uefa e Figc, la Federazione in via precauzionale e ...

ZZiliani : L'Italia Under 21 ha alcuni positivi, l'Uefa rinvia Islanda-Italia. Ora c'è Italia-Irlanda e la Figc per precauzion… - ZZiliani : Grande attesa a Reykjavik e in tutta l’Islanda per lo speciale-tv di questa sera: “Perchè l’Islanda Under 21 deve a… - XFactor_Italia : .@MarroneEmma sarà la #Wonderwall degli Under Uomini? ??????? #XF2020 - cifra73 : RT @ZZiliani: L'Italia Under 21 ha alcuni positivi, l'Uefa rinvia Islanda-Italia. Ora c'è Italia-Irlanda e la Figc per precauzione schiera… - LuigiBevilacq17 : RT @ZZiliani: L'Italia Under 21 ha alcuni positivi, l'Uefa rinvia Islanda-Italia. Ora c'è Italia-Irlanda e la Figc per precauzione schiera… -