Italia Under 21, contro l’Irlanda in campo l’Under 20: ok dell’Uefa al cambio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Italia Under 21, contro l’Irlanda in campo l’Under 20: ok dell’Uefa al cambio. Saranno schierati anche quattro “fuoriquota” La trasferta dell’Italia Under 21 in Islanda, per disputare la gara di qualificazione all’Europeo di categoria, è costata molto cara. Sono risultati infatti positivi nei giorni scorsi ben sette elementi della squadra, più un membro dello staff. … L'articolo Italia Under 21, contro l’Irlanda in campo l’Under 20: ok dell’Uefa al cambio proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020)21,l’Irlanda inl’20: ok dell’Uefa al. Saranno schierati anche quattro “fuoriquota” La trasferta dell’21 in Islanda, per disputare la gara di qualificazione all’Europeo di categoria, è costata molto cara. Sono risultati infatti positivi nei giorni scorsi ben sette elementi della squadra, più un membro dello staff. … L'articolo21,l’Irlanda inl’20: ok dell’Uefa alproviene da .

