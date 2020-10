Italia Under 21, altri tre positivi al Coronavirus: 8 casi nel gruppo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Altre tre positività al Coronavirus per l’Italia Under 21, la conferma ufficiale è arrivata attraverso un comunicato ufficiale. E’ quanto emerso dopo gli ultimi test effettuati, i casi aumentano a 8. Dopo Bastoni, Carnesecchi, Gabbia, Plizzari, altri tre calciatori positivi mettono a rischio la sfida contro l’Irlanda. “L’esito dei tamponi effettuati presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia ha evidenziato la positività di 3 test molecolari tra i giocatori della Nazionale Under 21. La squadra è in ritiro a Tirrenia dopo essere rientrata dall’Islanda. Ieri tutto il gruppo si era sottoposto ai tamponi, il cui esito era risultato ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Altre tretà alper l’21, la conferma ufficiale è arrivata attraverso un comunicato ufficiale. E’ quanto emerso dopo gli ultimi test effettuati, iaumentano a 8. Dopo Bastoni, Carnesecchi, Gabbia, Plizzari,tre calciatorimettono a rischio la sfida contro l’Irlanda. “L’esito dei tamponi effettuati presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia ha evidenziato latà di 3 test molecolari tra i giocatori della Nazionale21. La squadra è in ritiro a Tirrenia dopo essere rientrata dall’Islanda. Ieri tutto ilsi era sottoposto ai tamponi, il cui esito era risultato ...

