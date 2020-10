Italia Under 20: con l’Irlanda potranno giocare Cutrone, Ricci, Sottil e Tonali (Di lunedì 12 ottobre 2020) È arrivato l’ok dell’Uefa. Dopo la notizia che la Nazionale Under 20 sostituirà l’U21 nella partita contro l’Irlanda, la Figc aveva chiesto che Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali potessero prendere parte alla gara. La risposta è stata positiva e i quattro potranno scendere in campo. Foto: sito Figc L'articolo Italia Under 20: con l’Irlanda potranno giocare Cutrone, Ricci, Sottil e Tonali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) È arrivato l’ok dell’Uefa. Dopo la notizia che la Nazionale20 sostituirà l’U21 nella partita contro l’Irlanda, la Figc aveva chiesto che Patrick, Samuele, Riccardoe Sandropotessero prendere parte alla gara. La risposta è stata positiva e i quattroscendere in campo. Foto: sito Figc L'articolo20: con l’Irlandaproviene da Alfredo Pedullà.

