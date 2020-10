Italia Under 20, Bollini: «Siamo in sinergia con Nicolato, faremo del nostro meglio» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Alberto Bollini, ct dell’Italia Under 20, ha parlato al sito ufficiale della FIGC in vista dell’impegno che lo aspetta Alberto Bollini, ct dell’Italia Under 20, ha parlato al sito ufficiale della FIGC dopo la notizia che la sua formazione dovrà sostituire l’Under 21 di Nicolato. «In una situazione di emergenza questo gruppo si è comportato in maniera esemplare e con grande professionalità. E’ chiaro che aumentano le responsabilità perché io e lo staff Siamo in sostituzione di Paolo Nicolato, con cui ho una sinergia quotidiana insieme al coordinatore Viscidi. Abbiamo vissuto questi giorni in campo con le preoccupazioni che ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Alberto, ct dell’20, ha parlato al sito ufficiale della FIGC in vista dell’impegno che lo aspetta Alberto, ct dell’20, ha parlato al sito ufficiale della FIGC dopo la notizia che la sua formazione dovrà sostituire l’21 di. «In una situazione di emergenza questo gruppo si è comportato in maniera esemplare e con grande professionalità. E’ chiaro che aumentano le responsabilità perché io e lo staffin sostituzione di Paolo, con cui ho unaquotidiana insieme al coordinatore Viscidi. Abbiamo vissuto questi giorni in campo con le preoccupazioni che ha ...

