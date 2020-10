Italia U21-Irlanda | la Uefa dà l’ok per schierare l’Under 20

Leggi su calcionews24

Ora è ufficiale: arriva l'ok dellaper l'Under 21 che potrài calciatori dell'Under 20 contro l'Arriva l'ok per l'Under 21. Come riportato da Sky Sport, è arrivato l'ok da parte dellaperi ragazzi dell'Under 20 nella sfida di qualificazione agli Europei contro l'. La richiestana era arrivata dopo la positività di 6 membri del gruppo squadra. Ci saranno anche 4 Under 21 schierabili: Cutrone, Tonali, Ricci e Sottil. La gara si giocherà domani alle 17 a Pisa.