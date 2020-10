Italia U21, con l'Irlanda in campo l'Under 20 (Di lunedì 12 ottobre 2020) PISA - Visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e FIGC, la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) PISA - Visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e FIGC, la ...

TuttoNazionali : ???? 2??0?? | ?? #ItaliaU20 in campo al posto dell'#U21. Richiesti quattro convocati aggiuntivi #TuttoNazionali… - sportli26181512 : Italia U21, con l'Irlanda in campo l'Under 20: Per il match di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di cat… - laziopress : - _SiGonfiaLaRete : #ItaliaIrlanda #U21, in via precauzionale giocherà la Nazionale U20 - violanews : Clamoroso, l'Italia U20 sostituisce l'U21 per troppi contagi. Ma Cutrone resta in gruppo - -