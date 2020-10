Italia-Irlanda, Bollini sostituirà in panchina Nicolato: “Con lui grande sinergia, daremo il massimo” (Di lunedì 12 ottobre 2020) La FIGC ha stabilito pochi minuti fa che sarà l’Under 20 allenata da Alberto Bollini a sfidare l’Irlanda nel match valido per le qualificazioni all’Europeo Under 21. La stessa Federazione ha richiesto di poter aggregare alla squadra degli elementi dell’Under 21, quali Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali. “Ci spiace molto – dichiara il tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato – abbiamo percorso ogni strada possibile in una situazione molto complessa. Sono orgoglioso del mio staff e dei miei giocatori, il loro comportamento e il loro senso di responsabilità mi gratificano molto più di una vittoria”. Alle parole del tecnico dell’Under 21 sono seguite quelle di Bollini, che domani si siederà in ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) La FIGC ha stabilito pochi minuti fa che sarà l’Under 20 allenata da Albertoa sfidare l’nel match valido per le qualificazioni all’Europeo Under 21. La stessa Federazione ha richiesto di poter aggregare alla squadra degli elementi dell’Under 21, quali Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali. “Ci spiace molto – dichiara il tecnico della Nazionale Under 21 Paolo– abbiamo percorso ogni strada possibile in una situazione molto complessa. Sono orgoglioso del mio staff e dei miei giocatori, il loro comportamento e il loro senso di responsabilità mi gratificano molto più di una vittoria”. Alle parole del tecnico dell’Under 21 sono seguite quelle di, che domani si siederà in ...

