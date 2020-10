Italia, direzione Bergamo: nel mirino c’è l’Olanda (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Italia partirà per Bergamo dove mercoledì affronterà l’Olanda in Nations League: il comunicato della FIGC Nonostante un’ottima prestazione, la Nazionale non è riuscita ieri a conquistare i tre punti. Gli Azzurri hanno vinto però la gara degli ascolti: il match con la Polonia, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 6 milioni e 814 mila telespettatori, con il 26,2% di share. Un dato che conferma l’attaccamento dei tifosi nei confronti di un’Italia reduce da una striscia di 18 risultati utili consecutivi. In mattinata la squadra tornerà al lavoro a Danzica: massaggi e piscina per chi ha giocato ieri e seduta di allenamento in campo per il resto del gruppo. Alle 17.45 la Nazionale partirà poi alla volta di Bergamo, dove ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’partirà perdove mercoledì affronterà l’Olanda in Nations League: il comunicato della FIGC Nonostante un’ottima prestazione, la Nazionale non è riuscita ieri a conquistare i tre punti. Gli Azzurri hanno vinto però la gara degli ascolti: il match con la Polonia, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 6 milioni e 814 mila telespettatori, con il 26,2% di share. Un dato che conferma l’attaccamento dei tifosi nei confronti di un’reduce da una striscia di 18 risultati utili consecutivi. In mattinata la squadra tornerà al lavoro a Danzica: massaggi e piscina per chi ha giocato ieri e seduta di allenamento in campo per il resto del gruppo. Alle 17.45 la Nazionale partirà poi alla volta di, dove ...

Covid, Speranza: serve grande unità tra pezzi Stato, fare squadra

(askanews) - Nell'affrontare l'emergenza coronavirus in Italia "è chiaro che abbiamo bisogno più che mai di una grande unità tra i pezzi della Repubblica: la direzione di marcia in cui dobbiamo ...

