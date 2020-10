Italia, boom in tv. Premier League, possibile rivoluzione (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA - boom di ascolti per la Nazionale di Roberto Mancini reduce dal pari con la Polonia: il match con i polacchi, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 6 milioni e 814 mila ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA -di ascolti per la Nazionale di Roberto Mancini reduce dal pari con la Polonia: il match con i polacchi, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 6 milioni e 814 mila ...

carmelitadurso : Buongiorno! Boom per #noneladurso il 16%con picchi del 28% di share e di quasi 4mln di spettatori con 10mln di cont… - MICIO7BEAR : RT @carmelitadurso: Buongiorno! Boom per #noneladurso il 16%con picchi del 28% di share e di quasi 4mln di spettatori con 10mln di contatti… - durso_club : RT @carmelitadurso: Buongiorno! Boom per #noneladurso il 16%con picchi del 28% di share e di quasi 4mln di spettatori con 10mln di contatti… - ITERESI1 : RT @carmelitadurso: Buongiorno! Boom per #noneladurso il 16%con picchi del 28% di share e di quasi 4mln di spettatori con 10mln di contatti… - MtGiuly : RT @carmelitadurso: Buongiorno! Boom per #noneladurso il 16%con picchi del 28% di share e di quasi 4mln di spettatori con 10mln di contatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia boom Italia, boom in tv. Premier League, possibile rivoluzione VIDEO Corriere dello Sport.it Milano, bar chiusi alle 18 e didattica a distanza nei licei: ipotesi della Regione dopo boom casi

Chiusura dei bar anticipata alle 18, didattica a distanza per gli studenti di scuola superiore e smart working: sono queste le misure che, secondo ...

Polonia-Italia, boom di ascolti: quasi 7 milioni incollati alla tv

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Un allenamento e Danzica e nel pomeriggio la partenza per Bergamo. La Nazionale di Roberto Mancini, reduce dal pari con la Polonia, ha vinto la gara degli ascolti: il match con ...

Chiusura dei bar anticipata alle 18, didattica a distanza per gli studenti di scuola superiore e smart working: sono queste le misure che, secondo ...(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Un allenamento e Danzica e nel pomeriggio la partenza per Bergamo. La Nazionale di Roberto Mancini, reduce dal pari con la Polonia, ha vinto la gara degli ascolti: il match con ...