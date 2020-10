Italia azzurro pallido, zero a zero contro la Polonia e tanti rimpianti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gli azzurri non vanno oltre lo zero a zero a Danzica, ma rimangono in testa al girone. Adesso c’è l’Olanda La macchina da gol di Roberto Mancini si è inceppata sul campo spigoloso – come gli avversari – di Danzica. In Polonia finisce 0-0, gli azzurri rimangono primi nel girone, affronteranno Olanda e Bosnia in casa, ma dall’ultima partita contro la Moldova è cambiato qualcosa. Intanto il livello, poi le scelte di Mancini, meno sperimentali, infine l’incidenza degli attaccanti, tutti più in difficoltà del solito. L’asticella, rispetto all’ultima sfida, si è alzato decisamente, e se da una parte la difesa tiene a bada Lewandowski, miglior attaccante della scorsa stagione, Chiesa, Pellegrini e Belotti ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gli azzurri non vanno oltre loa Danzica, ma rimangono in testa al girone. Adesso c’è l’Olanda La macchina da gol di Roberto Mancini si è inceppata sul campo spigoloso – come gli avversari – di Danzica. Infinisce 0-0, gli azzurri rimangono primi nel girone, affronteranno Olanda e Bosnia in casa, ma dall’ultima partitala Moldova è cambiato qualcosa. Intanto il livello, poi le scelte di Mancini, meno sperimentali, infine l’incidenza degli attaccanti, tutti più in difficoltà del solito. L’asticella, rispetto all’ultima sfida, si è alzato decisamente, e se da una parte la difesa tiene a bada Lewandowski, miglior attaccante della scorsa stagione, Chiesa, Pellegrini e Belotti ...

