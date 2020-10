Ismea | da oggi nuove domande per la Cambiale agraria e pesca

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Dalle ore 12 disarà aperto il portale per l'invio delleper lae dellaa 10 anni, denominata CAP10. Lo comunicain una nota. L'Istituto mette a disposizione 20 milioni di euro aggiuntivi per assicurare liquidità alle imprese agricole e dellacolpite dalla crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID -19. La misura, autorizzata dalla Commissione europea, prevede l'erogazione di prestiti cambiari per un importo massimo di 30 mila euro, con inizio del rimborso dopo 36 mesi dalla data di erogazione e con durata fino a 10 anni. Lesaranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione ...