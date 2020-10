Io ti cercherò, terza puntata – Anticipazioni 19 ottobre (Di lunedì 12 ottobre 2020) Io ti cercherò ritorna con la terza puntata nel prime-time di Rai 1 il 19 ottobre 2020. La fiction con Alessandro Gassmann continua la sua rotta: il protagonista è ancora alla ricerca di risposte sulla morte del figlio. L’appuntamento è composto dall’episodio 5, Fragile, e dall’episodio 6, Dhaval. Secondo le Anticipazioni di Io ti cercherò, Valerio scoprirà che Ettore stava aiutando un gruppo di emigrati. Si è imbattuto in un brutto giro? Ancora non sappiamo il motivo della sua morte. Dove siamo rimasti Nella seconda puntata di Io ti cercherò, Valerio scopre dove si trova la coppia di punkabbestia che ha assistito al delitto. La ragazza gli rivela di aver visto due uomini gettare il corpo di Valerio nel fiume. Frediani decide quindi di ... Leggi su giornal (Di lunedì 12 ottobre 2020) Io ti cercherò ritorna con lanel prime-time di Rai 1 il 192020. La fiction con Alessandro Gassmann continua la sua rotta: il protagonista è ancora alla ricerca di risposte sulla morte del figlio. L’appuntamento è composto dall’episodio 5, Fragile, e dall’episodio 6, Dhaval. Secondo ledi Io ti cercherò, Valerio scoprirà che Ettore stava aiutando un gruppo di emigrati. Si è imbattuto in un brutto giro? Ancora non sappiamo il motivo della sua morte. Dove siamo rimasti Nella secondadi Io ti cercherò, Valerio scopre dove si trova la coppia di punkabbestia che ha assistito al delitto. La ragazza gli rivela di aver visto due uomini gettare il corpo di Valerio nel fiume. Frediani decide quindi di ...

