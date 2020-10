“Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme”, Serena Autieri vuota il sacco (ma nel 2006 succedeva altro…) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite di “Oggi è un altro giorno”, show quotidiano in onda al pomeriggio della rete ammiraglia di Casa Rai, l’attrice Serena Autieri ha precisato di non avere avuto nessuna storia d’amore con il collega Gabriel Garko, fresco di coming out. “Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme”, Serena Autieri vuota il sacco Abbiamo... L'articolo “Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme”, Serena Autieri vuota il sacco (ma nel 2006 succedeva altro…) proviene ... Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite di “Oggi è un altro giorno”, show quotidiano in onda al pomeriggio della rete ammiraglia di Casa Rai, l’attriceha precisato di non avere avuto nessuna storia d’amore con il collega, fresco di coming out. “Io enonmaiinsieme”,ilAbbiamo... L'articolo “Io enonmaiinsieme”,il(ma nelaltro…) proviene ...

