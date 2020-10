Investimento sulla linea ferroviaria Roma Cassino: ritardi fino a 100 minuti, almeno 7 treni cancellati (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mattinata complicata per gli utenti della tratta ferroviaria Roma Cassino a seguito di un intervento della Polizia ferroviaria per un Investimento. Soltanto intorno alle 7.00 la circolazione è tornata regolare. Investimento sulla Roma Cassino L’episodio, di cui al momento non sono noti i dettagli, è avvenuto stamattina, lunedì 12 ottobre 2020, tra le stazioni di Ceprano e Roccasecca in provincia di Frosinone. ritardi e cancellazioni Pesanti sono state le ripercussioni alla circolazione. Rallentamenti e ritardi fino a 100 minuti per 1 treno Alta Velocità e 8 Regionali. Sette le corse cancellate e 6 i treni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mattinata complicata per gli utenti della trattaa seguito di un intervento della Poliziaper un. Soltanto intorno alle 7.00 la circolazione è tornata regolare.L’episodio, di cui al momento non sono noti i dettagli, è avvenuto stamattina, lunedì 12 ottobre 2020, tra le stazioni di Ceprano e Roccasecca in provincia di Frosinone.e cancellazioni Pesanti sono state le ripercussioni alla circolazione. Rallentamenti ea 100per 1 treno Alta Velocità e 8 Regionali. Sette le corse cancellate e 6 i...

Un investimento ingente per una vettura ... Ben più distaccate le altre regioni italiane: sul terzo gradino del podio c’è il Piemonte (10,84%), poi Emilia-Romagna, Veneto e Toscana con percentuali ...

Negli ultimi giorni la banca d’investimento UBS ha pubblicato un interessante report con il quale ha monitorato le posizioni e i comportamenti di circa 37.000 fondi, al fine di trovare il valore meno ...

