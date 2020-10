Inter, Conte cerca soluzioni in vista del derby: da Eriksen e Perisic fino a Kolarov, ecco le mosse anti-Milan (Di lunedì 12 ottobre 2020) Situazione di emergenza in casa Inter.Nonostante il riscontro delle molteplici positività al Covid 19, il match che vedrà opporsi ai nerazzurri il Milan previsto per sabato 17 ottobre alle ore 18 - a meno di clamorose sorprese - dovrebbe regolarmente disputarsi. Da sempre il derby della Madonnina si è rivelato essere molto più di una semplice sfida, con una rivalità storica e ultra centenaria che contribuisce ad alzare ogni qualvolta il peso specifico delle singole gare. L'assenza quasi totale dei tifosi sugli spalti di un tempio del calcio come San Siro - specialmente in un appuntamento come il derby di Milano - influirà non poco sia sulle forze messe in campo dai rispettivi tecnici che sulle condizioni ambientali.A preoccupare tuttavia non poco ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Situazione di emergenza in casa.Nonostante il riscontro delle molteplici positività al Covid 19, il match che vedrà opporsi ai nerazzurri ilprevisto per sabato 17 ottobre alle ore 18 - a meno di clamorose sorprese - dovrebbe regolarmente disputarsi. Da sempre ildella Madonnina si è rivelato essere molto più di una semplice sfida, con una rivalità storica e ultra centenaria che contribuisce ad alzare ogni qualvolta il peso specifico delle singole gare. L'assenza quasi totale dei tifosi sugli spalti di un tempio del calcio come San Siro - specialmente in un appuntamento come ildio - influirà non poco sia sulle forze messe in campo dai rispettivi tecnici che sulle condizioni ambientali.A preoccupare tuttavia non poco ...

