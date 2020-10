Infiniti - Nakamura | Puntiamo a modernizzare il brand

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Laè pronta ad introdurre nuovi tratti stilistici sui restyling delle QX55 e QX60 attesi nel corso del 2021. Il capo del design Taisuke, in carica dal 2019, porterà su questi modelli elementi che caratterizzeranno l'identità futura del, recentemente uscito dal mercato europeo. Addio ai vecchi stilemi. Lo scopo, secondo quanto dichiarato in un'intervista ad Autonews, è quello di svecchiare l'immagine del marchio abbandonando alcune carattersitche presenti ormai da tempo, come la linea ondulata del cristallo posteriore. Alcune di queste novità sono state anticipate dalla QX60 Monograph, che propone infatti forme più sportive e geometriche, ma allo stesso tempo più semplici rispetto a quelle delleattualmente in commercio. Anche per i ...