In Svezia c’è chi punge Kulusevski: «Ha qualità, ma gioca anche perché il ct vuole dribblare le critiche» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Kim Kallstrom, un’icona in Svezia e a Lione dove ha vissuto gli anni d’oro del club, punge il talento della Juventus Dejan Kulusevski. L’ex centrocampista ha commentato su C More le prestazioni del fantasista bianconero ed è tornato sulle polemiche che seguirono la sua esclusione contro la Francia del mese scorso. «Il ct Andersson ha bisogno delle qualità di Kulusevski in campo, ma non credo fosse pronto ad affrontare le critiche che avrebbe fatto se non lo avesse schierato. Per me è la scelta giusta sia dal punto di vista sportivo che da quello mediatico. Penso che Kulusevski dovrebbe giocare viste le sue qualità, ma ci sono anche motivazioni diverse dietro a questa ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Kim Kallstrom, un’icona ine a Lione dove ha vissuto gli anni d’oro del club,il talento della Juventus Dejan. L’ex centrocampista ha commentato su C More le prestazioni del fantasista bianconero ed è tornato sulle polemiche che seguirono la sua esclusione contro la Francia del mese scorso. «Il ct Andersson ha bisogno delle qualità diin campo, ma non credo fosse pronto ad affrontare leche avrebbe fatto se non lo avesse schierato. Per me è la scelta giusta sia dal punto di vista sportivo che da quello mediatico. Penso chedovrebbere viste le sue qualità, ma ci sonomotivazioni diverse dietro a questa ...

