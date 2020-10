In ospedale per il covid Nonna Angela copie 94 anni e i sanitari le portano la torta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ha compiuto 94 anni lontana dai suoi cari e su un letto di ospedale, ma i medici hanno voluto farla sentire a casa e così hanno organizzato per lei una una piccola festa di compleanno. Ricoverata da 10 giorni per coronavirus al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Nonna Angela non ha mai perso il sorriso e oggi ha anche potuto spegnere le candeline.“La paziente, che arriva da Menfi - spiega il primario Giovanni Mazzola - ha una lieve polmonite da covid-19 e una insufficienza renale, per questo è ancora ricoverata in reparto. I dirigenti medici Francesco Rizzo, Francesca Lo Celso, Stefania Anzalone, Carolina Vario e Manuela Tumminelli, non appena hanno saputo che avrebbe compiuto gli anni, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ha compiuto 94lontana dai suoi cari e su un letto di, ma i medici hanno voluto farla sentire a casa e così hanno organizzato per lei una una piccola festa di compleanno. Ricoverata da 10 giorni per coronavirus al reparto di Malattie Infettive dell’Sant’Elia di Caltanissettanon ha mai perso il sorriso e oggi ha anche potuto spegnere le candeline.“La paziente, che arriva da Menfi - spiega il primario GiovMazzola - ha una lieve polmonite da-19 e una insufficienza renale, per questo è ancora ricoverata in reparto. I dirigenti medici Francesco Rizzo, Francesca Lo Celso, Stefania Anzalone, Carolina Vario e Manuela Tumminelli, non appena hanno saputo che avrebbe compiuto gli, ...

Ultime Notizie dalla rete : ospedale per In ospedale per il covid Nonna Angela copie 94 anni e i sanitari le portano la torta L'HuffPost Dopo la pandemia saremo di nuovo in grado di avvicinarci agli altri?

Johnson spiega che gli ufficiali sanitari provarono a convincere i governi a finanziare gli ospedali locali per curare le vittime dell’influenza, ma che la proposta venne accantonata quando la ...

Covid, ecco dove tutto è cominciato

“All’epoca il caos era totale e mentre per entrare negli ospedali più colpiti dall’emergenza bisognava avere un permesso governativo”, spiega “per gli altri era sufficiente l’ok dello staff sanitario.

