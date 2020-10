In Gran Bretagna ci sono più ricoveri adesso che durante il lockdown (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Gran Bretagna sono ricoverati negli ospedali – attualmente – più pazienti per Covid-19 di quelli che erano ricoverati a marzo. La sfida p Grande e il momento è allarmante, come sottolinea l’Organizzazione mondiale della sanità tramite la voce del suo direttore, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Gli effetti della pandemia di Covid-19 saranno duraturi e di ampia portata», ha affermato, «abbiamo ancora davanti a noi l’enorme sfida di mettere questo virus sotto controllo, ma ancora più Grande sarà la sfida di che cosa fare quando la pandemia finirà». LEGGI ANCHE >>> La Lombardia valuta un mini-lockdown a Milano Paura per per i ricoveri Gran ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Inricoverati negli ospedali – attualmente – più pazienti per Covid-19 di quelli che erano ricoverati a marzo. La sfida pde e il momento è allarmante, come sottolinea l’Organizzazione mondiale della sanità tramite la voce del suo direttore, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Gli effetti della pandemia di Covid-19 saranno duraturi e di ampia portata», ha affermato, «abbiamo ancora davanti a noi l’enorme sfida di mettere questo virus sotto controllo, ma ancora piùde sarà la sfida di che cosa fare quando la pandemia finirà». LEGGI ANCHE >>> La Lombardia valuta un mini-a Milano Paura per per i...

Preoccupa la situazione coronavirus in Europa. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha segnalato ieri quasi 124mila nuovi casi, 123.684 per la precisione, con un incremento dell'8,3% rispetto al ...

L’organizzazione mondiale dell’autotrasporto Iru e trentadue associazioni europee hanno scritto una lettera ai responsabili delle trattative tra Unione Europea e Gran Bretagna sugli accordi per la Bre ...

