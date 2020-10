In Francia dati sempre alti, a Parigi occupato il 50% dei posti nelle terapie intensive (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si sono registrati 8.505 contagi da Coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore: il tasso di positivi ai test è pari all'11,8%. Sono la metà rispetto a ieri e oltre due terzi in meno rispetto a sabato. ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si sono registrati 8.505 contagi da Coronavirus inultime 24 ore: il tasso di positivi ai test è pari all'11,8%. Sono la metà rispetto a ieri e oltre due terzi in meno rispetto a sabato. ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia dati Covid-19: dati (della domenica) in calo in Francia e Regno Unito, stabili in Italia Euronews Italiano Allerta in Francia e Germania A Liverpool chiusi pub e palestre

I casi di coronavirus continuano ad aumentare, in Francia e in Germania è allarme. In particolare in Francia, come riporta l’Ansa, la nuova stretta che il governo francese sta studiando per Parigi e l ...

In Francia dati sempre alti, a Parigi occupato il 50% dei posti nelle terapie intensive

I nuovi casi sono la metà rispetto a ieri e oltre due terzi in meno rispetto a sabato. Da tenere presente però che lunedì è una giornata usualmente di calo drastico delle cifre.

