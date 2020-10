In bici nel tragitto casa-scuola | parte la campagna

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – “In gravidanza e nei primi anni di vita, grazie a una sana e calibrata alimentazione e a corretti stili di vita, si creano i presupposti per ridurre e/o annullare molti dei fattori di rischio di malattie che si manifestano in età adulta. Andare a scuola a piedi o in bicicletta è parte integrante di uno stile di vita sano, stimola il bambino all’autonomia e per questo è una buona abitudine da incentivare nelle nostre città”. A dirlo è Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), in occasione del lancio della nuova campagna ‘A scuola e in salute! #Primalabici‘ promossa da Sip e Fiab-Federazione italiana ambiente e bicicletta, rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie sul tema degli spostamenti quotidiani casa-scuola.“Andare a scuola in bicicletta (ma anche a piedi) è una modalità che può facilmente diventare un’abitudine quotidiana per tutta la famiglia– dicono i promotori- sempre salutare per chi pedala, oggi ancor più importante perché facilita il distanziamento”. Come non mai negli ultimi mesi, infatti, la pandemia da Covid-19 ha portato in primo piano la tutela della salute che “si basa su scelte di vita sane, a partire dall’attività motoria quotidiana fortemente raccomandata dai pediatri e dall’Oms- sottolineano Sip e Fiab- uno stile di vita sano porta maggiori benefici proprio se adottato fin dall’infanzia”.