Imputazione coatta per il senatore della Lega Candiani: è accusato di istigazione a delinquere per motivi di istigazione razziale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scatta l’Imputazione coatta per Stefano Candiani, il senatore della Lega inviato da Matteo Salvini a fare da commissario del Carroccio in Sicilia. A disporla il giudice per l’indagine preliminare di Catania, Giuseppina Montuori. Candiani è accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di istigazione razziale, etnica e religiosi. Insieme al numero uno del Carroccio in Sicilia, sotto accusa c’è anche Fabio Cantarella, assessore comunale a Catania. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, perché “il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scatta l’per Stefano, ilinviato da Matteo Salvini a fare da commissario del Carroccio in Sicilia. A disporla il giudice per l’indagine preliminare di Catania, Giuseppina Montuori.di propaganda eperdi, etnica e religiosi. Insieme al numero uno del Carroccio in Sicilia, sotto accusa c’è anche Fabio Cantarella, assessore comunale a Catania. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, perché “il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato”. ...

