Il trailer di Suburra 3 mostra i nuovi re di Roma tra un nuovo accordo, affari e soldi: chi morirà? (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Solo Roma è eterna”, con queste parole il nuovo trailer di Suburra 3 mette i brividi ai fan e agli abbonati Netflix che attendono con ansia di vedere i nuovi episodi ovvero l’ultimo capitolo della prima serie italiana della piattaforma. Le scene mettono insieme i momenti clou dei nuovi episodi dallo scontro con Spadino e il suo fratello, miracolosamente tornato in vita dopo quello che è successo nella seconda stagione, a quello tra Aureliano e Cinaglia pronto a rimettere in carreggiata lui e il suo socio con un nuovo affare e una montagna di soldi. A quanto pare, però, Roma non si comanda con i soldi ma con il potere e loro quello non ce l’hanno, almeno non adesso. Questo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Soloè eterna”, con queste parole ildi3 mette i brividi ai fan e agli abbonati Netflix che attendono con ansia di vedere iepisodi ovvero l’ultimo capitolo della prima serie italiana della piattaforma. Le scene mettono insieme i momenti clou deiepisodi dallo scontro con Spadino e il suo fratello, miracolosamente tornato in vita dopo quello che è successo nella seconda stagione, a quello tra Aureliano e Cinaglia pronto a rimettere in carreggiata lui e il suo socio con unaffare e una montagna di. A quanto pare, però,non si comanda con ima con il potere e loro quello non ce l’hanno, almeno non adesso. Questo ...

Linda180418 : Solo guardando il trailer mi sono venute le palpitazioni. Non oso immaginare quando vedrò la serie. ?? #Suburra - elissspwr : RT @Damonsvoice: IL FRAME INIZIALE DEL TRAILER DI SUBURRA CON BORGHI SDRAIATO A TESTA IN GIU ME LO TATUO SU UNA CHIAPPA - xdifferentstars : la piattaforma dell'uni è crashata da mezz'ora per me questo è l'effetto trailer di Suburra - RachCapotondi : Il trailer di Suburra: *mostra una clip di Spadino che piange per 1 secondo* L’intero Tweeter Italia: - Methamorphose30 : RT @perchetendenza: #Suburra: Perché è ora disponibile il trailer ufficiale della terza stagione di questa serie, in arrivo il 30 ottobre s… -