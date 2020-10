Il sondaggio che terrorizza il Pd Dove vola Giorgia Meloni | occhio al trend

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Fratelli d'Italia continua a crescere e rafforza la posizione di terza forza politica in Italia. La conferma arriva dal consuetodel lunedì realizzato da Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana. Il partito diha fatto registrare un +0,2 rispetto alla scorsa settimana raggiungendo così il 16%. La Lega di Matteo Salvini perde 4 decimali ma si conferma primo partito con il 24,4% secondo la rilevazione sull'orientamento di voto degli italiani. Perde il Pd, uno 0,3%, che fa scendere il partito di Nicola Zingaretti al 20,5%, ormai a ridosso della soglia psicologica del venti. I dem sono nel mirino di FdI, dunque, mentre il Movimento 5 Stelle ha un guizzo di tre decimali e va a 15,5. Forza Italia perde un decimale e va sotto il 6 per cento (5,9() mentre Italia Viva di Matteo ...