Il Sole, la Terra e Marte sono allineati: il Pianeta Rosso è grande protagonista in cielo, sfavillante e molto vicino (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Pianeta Rosso è il vero protagonista del cielo del mese di ottobre 2020. Domani 13 ottobre, Marte si trova all’opposizione: il Sole, la Terra e Marte saranno allineati, e al tramonto del Sole, dalla parte opposta della volta celeste, sorgerà Marte. Potremo ammirare il Pianeta ad est nel corso della sera, con culmine a sud nelle ore centrali della notte, e poi potremo scorgerlo ad occidente prima dell’alba. Sarà quindi osservabile per l’intera notte. La minima distanza dalla Terra, pari a 62 milioni di km, è stata raggiunta il 6 ottobre: quindi non solo Marte si trova in ottime condizioni di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilè il verodeldel mese di ottobre 2020. Domani 13 ottobre,si trova all’opposizione: il, lasaranno, e al tramonto del, dalla parte opposta della volta celeste, sorgerà. Potremo ammirare ilad est nel corso della sera, con culmine a sud nelle ore centrali della notte, e poi potremo scorgerlo ad occidente prima dell’alba. Sarà quindi osservabile per l’intera notte. La minima distanza dalla, pari a 62 milioni di km, è stata raggiunta il 6 ottobre: quindi non solosi trova in ottime condizioni di ...

Il Sole, la Terra e Marte sono allineati: il Pianeta Rosso è grande protagonista in cielo, sfavillante e ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Seduta in gran spolvero per le piazze cinesi spinte dall'ottimismo che serpeggia tra gli investitori in attesa del discorso che il presidente Xi Jinping ...

MCU: perché Nick Fury ha aspettato prima di reclutare gli Avengers?

aveva dato a Fury l’idea di riunire un gruppo di supereroi che avrebbero potuto aiutare a proteggere la Terra nel caso in cui un’altra minaccia extraterrestre fosse diventata imminente. Fu solo dopo ...

