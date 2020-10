Il segreto anticipazioni | a Puente Viejo arriva Juan che punta subito Marta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Francisca ha deciso di avvicinarsi di nuovo a Mauricio e a lui ha intenzione di chiedere alcuni favori, proprio come succedeva ai vecchi tempi. E il suo ex braccio destro a quanto pare ha intenzione di aiutarla, ma di che cosa si tratta? Lo scopriamo con lede Ilper lata di domani 13 ottobre 2020. In paese stanno succedendo e potrebbero succedere, cose molto pericolose e il capitano mette in guardia sia il sindaco che il prete…Potrebbe presto scoppiare una rivolta a quanto pare e a portarla avanti sarebbero delle persone insospettabili, come spiega il capitano a Mauricio…Ma cosa accadrà adesso a? Scopriamolo con lee la trama dellata de Ildi domani, 13 ottobre ...