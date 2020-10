(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Un caso dialla Roma. Si tratta di Amadou, che annuncia la sua positività via Instagram: "Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla ...

nestquotidiano : Il romanista Diawara positivo al coronavirus “Ma sto bene” - QdSit : Il romanista Diawara positivo al coronavirus “Ma sto bene” #qds #qdsnotizie - zazoomblog : Il romanista Diawara positivo al coronavirus “Ma sto bene” - #romanista #Diawara #positivo - CorriereCitta : Il romanista Diawara positivo al coronavirus “Ma sto bene” - berales75 : Tra la cessione di Dzeko, le visite mediche di Milik, il 3-0 a tavolino, la sospensione di Fienga, il fax di Small… -

Ultime Notizie dalla rete : romanista Diawara

ROMA (ITALPRESS) - Un caso di coronavirus alla Roma. Si tratta di Amadou Diawara, che annuncia la sua positivitá via Instagram: "Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazi ...Il giocatore è stato subito criticato ferocemente da una parte della piazza che sembra non perdonargli mai nulla. A centrocampo, in questo avvio di stagione, ha convinto al posto di Diawara, che al mo ...