Il razzismo spiegato da Barbie e Nikki: «Il discorso non è facile, ma è necessario» – Il video (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tre minuti e la bambola più famosa del mondo spiega su YouTube il significato della parola razzismo. Una stanza rosa, l’animazione dell’amata ragazza bionda e accanto a lei l’amica Nikki, ospite a sorpresa del vlog seguitissimo. «Milioni di persone in tutto il mondo stanno facendo sentire la loro voce per combattere il razzismo. Nikki è insieme a me per parlare di questo e per raccontare la sua personale esperienza». A cominciare è Barbie, con un chiaro riferimento alla battaglia per i diritti civili del Black Lives Matter americano. La coppia di bambole prosegue così nello snocciolare i privilegi dei bianchi, i pregiudizi legati al colore della pelle fino all’importanza di riconoscere le ingiustizie subìte dalle vittime ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tre minuti e la bambola più famosa del mondo spiega su YouTube il significato della parola. Una stanza rosa, l’animazione dell’amata ragazza bionda e accanto a lei l’amica, ospite a sorpresa del vlog seguitissimo. «Milioni di persone in tutto il mondo stanno facendo sentire la loro voce per combattere ilè insieme a me per parlare di questo e per raccontare la sua personale esperienza». A cominciare è, con un chiaro riferimento alla battaglia per i diritti civili del Black Lives Matter americano. La coppia di bambole prosegue così nello snocciolare i privilegi dei bianchi, i pregiudizi legati al colore della pelle fino all’importanza di riconoscere le ingiustizie subìte dalle vittime ...

