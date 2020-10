"Il prezzo ingiusto". A PresaDiretta la speculazione sui beni agroalimentari

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) A quanti di voi è capitato di trovare gli scaffali vuoti mentre facevate la spesa al supermercato durante il lockdown? Quasi a tutti, perché in quei mesi la spesa degli italiani è aumentata del 17,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con punte del 105,9 per cento per farine e miscele. A guadagnarci sono stati soprattutto i supermercati, che nonostante l’aumento dei prezzi hanno incrementato le vendite del 9 per cento, con un picco del +22 per cento per i prodotti freschi.A indagare sulladei prezzi del settore agroalimentare ci ha pensatocon l’inchiesta “Il” di Giulia Bosetti e Marianna De Marzi in onda stasera su Rai3 alle 21.20.Secondo i dati dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo ...