Il piano di Di Maio per scaricare Raggi e spartirsi col Pd le altre città capoluogo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da tempo si è capito che Virginia Raggi ha imboccato il viale del tramonto e che nessuno pare disposto ad accompagnarla in questa lenta discesa che da Campidoglio porta a casa sua, nemmeno il partito che la tirò fuori dallo studio legale Sammarco portandola nel 2016 al trionfo contro un centrosinistra vittima delle sue stesse macchinazioni. Magari la sindaca riuscirà a ricandidarsi, ma il suo è un nome che non scalda nemmeno i suoi. Luigi Di Maio ieri ha confermato con una specie di lapsus di averla mollata («Non mi fossilizzo sui nomi»). Perché? Da una parte, come detto, la Raggi è ormai out, non è una candidata che può vincere – secondo molti non arriverà al ballottaggio – e quindi il M5s da questo punto di vista si arrende a un dato di fatto. Poi, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da tempo si è capito che Virginiaha imboccato il viale del tramonto e che nessuno pare disposto ad accompagnarla in questa lenta discesa che da Campidoglio porta a casa sua, nemmeno il partito che la tirò fuori dallo studio legale Sammarco portandola nel 2016 al trionfo contro un centrosinistra vittima delle sue stesse macchinazioni. Magari la sindaca riuscirà a ricandidarsi, ma il suo è un nome che non scalda nemmeno i suoi. Luigi Diieri ha confermato con una specie di lapsus di averla mollata («Non mi fossilizzo sui nomi»). Perché? Da una parte, come detto, laè ormai out, non è una candidata che può vincere – secondo molti non arriverà al ballottaggio – e quindi il M5s da questo punto di vista si arrende a un dato di fatto. Poi, ...

La bomba Calenda, che sta terremotando il Pd, fa paura pure a M5S, che detesta più di ogni altro l’ex ministro dello Sviluppo Economico. Così si spiega il rilancio che a ...

L'ira di Bonaccini: "I 36 miliardi per la sanità servono ora". Anche il Quirinale in pressing per favorire il "sì" al fondo ...

