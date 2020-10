Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: anticipazioni 12 ottobre (Di lunedì 12 ottobre 2020) anticipazioni e trame de Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole di oggi, 12 ottobre 2020: Adelaide è costretta ad affrontare le altre donne del suo Circolo, che continuano a tenerle gli occhi addosso in vista del rinnovo della presidente. Serena vuole rivelare all’ex marito Filippo che aspetta un bambino dal nuovo compagno, Leonardo. Ma si sente male. Sartori la porta in ospedale. Il Paradiso delleArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 ottobre 2020)e trame de Ile Unaldi oggi, 122020: Adelaide è costretta ad affrontare le altre donne del suo Circolo, che continuano a tenerle gli occhi addosso in vista del rinnovo della presidente. Serena vuole rivelare all’ex marito Filippo che aspetta un bambino dal nuovo compagno, Leonardo. Ma si sente male. Sartori la porta in ospedale. IlArticolo completo: dal blog SoloDonna

