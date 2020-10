Il Papa ha incontrato il cardinal Pell (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - CITTA DEL VATICANO, 12 OTT - Papa Francesco ha incontrato in Vaticano l'ex Prefetto per l'Economia, il cardinale George Pell. Il cardinale australiano, che ha affrontato nel suo Paese, un ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - CITTA DEL VATICANO, 12 OTT -Francesco hain Vaticano l'ex Prefetto per l'Economia, ile George. Ile australiano, che ha affrontato nel suo Paese, un ...

iconanews : Il Papa ha incontrato il cardinal Pell - AllaTuaPresenza : RT @SalvoCernuzio: Il #Papa ha ricevuto oggi il cardinale George Pell, ex prefetto della Segreteria per l'Economia. Il 'Ranger' è tornato a… - FrancoisVayne : RT @SalvoCernuzio: Il #Papa ha ricevuto oggi il cardinale George Pell, ex prefetto della Segreteria per l'Economia. Il 'Ranger' è tornato a… - il_Timone : Il vescovo emerito di Fulda ha incontrato Francesco a margine dell'udienza del mercoledì e con lui avrebbe espresso… - SalvoCernuzio : Il #Papa ha ricevuto oggi il cardinale George Pell, ex prefetto della Segreteria per l'Economia. Il 'Ranger' è torn… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa incontrato Il Papa ha incontrato il cardinal Pell - Ultima Ora Agenzia ANSA Il Papa ha incontrato il cardinal Pell

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 12 OTT - Papa Francesco ha incontrato in Vaticano l'ex Prefetto per l'Economia, il cardinale George Pell. Il cardinale australiano, che ha affrontato nel suo Paese ...

covid vaticano

Il Papà, il Laudato SÌ e l'incontro con gli artigiani. Sabato si è tenuto il grande evento in Vaticano. Confartigianato: piccole imprese creative ed esempio di lavoro e impegno ...partecipazione ...

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 12 OTT - Papa Francesco ha incontrato in Vaticano l'ex Prefetto per l'Economia, il cardinale George Pell. Il cardinale australiano, che ha affrontato nel suo Paese ...Il Papà, il Laudato SÌ e l'incontro con gli artigiani. Sabato si è tenuto il grande evento in Vaticano. Confartigianato: piccole imprese creative ed esempio di lavoro e impegno ...partecipazione ...