Il Papa ha incontrato il cardinal Pell (Di lunedì 12 ottobre 2020) CITTA DEL VATICANO, 12 OTT - Papa Francesco ha incontrato in Vaticano l'ex Prefetto per l'Economia, il cardinale George Pell. Il cardinale australiano, che ha affrontato nel suo Paese, un processo per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) CITTA DEL VATICANO, 12 OTT -Francesco hain Vaticano l'ex Prefetto per l'Economia, ile George. Ile australiano, che ha affrontato nel suo Paese, un processo per ...

saratripodi2 : RT @SalvoCernuzio: Il #Papa ha ricevuto oggi il cardinale George Pell, ex prefetto della Segreteria per l'Economia. Il 'Ranger' è tornato a… - iconanews : Il Papa ha incontrato il cardinal Pell - AllaTuaPresenza : RT @SalvoCernuzio: Il #Papa ha ricevuto oggi il cardinale George Pell, ex prefetto della Segreteria per l'Economia. Il 'Ranger' è tornato a… - FrancoisVayne : RT @SalvoCernuzio: Il #Papa ha ricevuto oggi il cardinale George Pell, ex prefetto della Segreteria per l'Economia. Il 'Ranger' è tornato a… - il_Timone : Il vescovo emerito di Fulda ha incontrato Francesco a margine dell'udienza del mercoledì e con lui avrebbe espresso… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa incontrato Il Papa ha incontrato il cardinal Pell - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, contagiate Guardie Svizzere: timori per Papa Francesco

Seguirò le meditazioni da qui”, aveva detto all’epoca Papa Francesco. Papa Francesco ha incontrato oggi il cardinale George Pell, accogliendolo per un’udienza privata nel Palazzo Apostolico dopo la ...

Papa Francesco / Fratelli tutti, ogni sera un “esame di coscienza”. Sui social la proposta di Clarus

L’invito è quello di una lettura introspettiva, di un percorso che riporti i concetti di economia, politica, mercato, solidarietà, diritti, sul piano ...

Seguirò le meditazioni da qui”, aveva detto all’epoca Papa Francesco. Papa Francesco ha incontrato oggi il cardinale George Pell, accogliendolo per un’udienza privata nel Palazzo Apostolico dopo la ...L’invito è quello di una lettura introspettiva, di un percorso che riporti i concetti di economia, politica, mercato, solidarietà, diritti, sul piano ...