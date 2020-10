Il nuovo Dpcm anticipato a lunedì 12 ottobre e i lockdown mirati nelle regioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm potrebbe arrivare già stasera, lunedì 12 ottobre. A confermare l'indiscrezione di ieri è stato il ministro della Salute Roberto Speranza a 'Che tempo che fa' su Rai3: 'Speriamo di ... Leggi su today (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilpotrebbe arrivare già stasera, lunedì 12. A confermare l'indiscrezione di ieri è stato il ministro della Salute Roberto Speranza a 'Che tempo che fa' su Rai3: 'Speriamo di ...

Corriere : Covid, con il nuovo Dpcm sarà vietato sostare in piedi fuori da bar, ristoranti e locali - fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - Corriere : Covid, Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - Muscoli_info : RT @asiram1308: Visto che se fai #jogging sei #esente del uso della #mascherina attenzione mondo: Gli italiani presto avranno tutti un #fi… - atestaltasempre : RT @ImolaOggi: ????Giallo sul nuovo Dpcm, 'possibile irruzione di polizia in case private' Fonti del ministero della Salute lo bollano come f… -