“Il nuovo decreto di Conte è un colpo basso per il wedding”

di Monica De Santis Le nuove misure per Contenere la diffusione del Covid -19 non piaccione neanche a Benny Sarno e Vincenzo Albano, dello studio fotografico Punti di Vista e dell'agenzia Salerno in Cornice. Come i tanti operatori del wedding anche loro trovano devastanti le decisioni che Conte vuole prendere. Decisioni che penalizzano in modo particolare il settore delle cerimonie e delle feste… "Per chi come noi, lavora principalmente nel settore del wedding – afferma Benny Sarno – questo nuovo decreto ch dovrebbe uscire a giorni è un vero colpo basso. Un colpo basso che provocherà conseguenze pesantissime ad un settore già fin troppo penalizzato. E non parlo solo per noi fotografi, ma anche per ...

