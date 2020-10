Il messaggio di Vanessa Bryant dopo la vittoria dei Lakers | Vorrei che Kobe e Gigi vedessero

(Di lunedì 12 ottobre 2020) A 10 anni dall’ultima volta di, scomparso tragicamente lo scorso gennaio insieme alla figlia, i Los Angelessono tornati ai vertici della NBA. A esultare per lac’era anche, moglie del campione scomparso.“Congratulazioni zio P”, ha scritto in una storia Instagram, rivolgendosi al dirigente Robert Pelinka, “Congratulazioniaveva ragione: ‘Mantieni la rotta non ascoltando il rumore’.chefossero qui per vedere tutto ciò”.Otto mesi e mezzol’incidente che il 26 gennaio uccise, la figlia Gianna di 13 anni ed altre sette ...

L'HuffPost

A esultare per la vittoria c'era anche Vanessa Bryant, moglie del campione scomparso. "Congratulazioni zio P", ha scritto in una storia Instagram, rivolgendosi al dirigente Robert Pelinka, ...