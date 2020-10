Il Governo potenzia il Superbonus, ma restano i dubbi legati alla fattibilità della misura (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Parlamento è al lavoro per modificare decreto legge ”agosto” sul quale sono riposte parte delle aspettative del Governo di sostegno e di rilancio dell’economia. Alcune delle modifiche riguarderanno il Superbonus 110%, e dovranno facilitare l’accesso agli incentivi previsti dalla misura, potenziandola, visto che fin dalle prime settimane dalla sua operatività ha presentato notevoli difficoltà interpretative. Per esempio la norma prevedeva una limitazione all’utilizzo del Superbonus, e cioè la necessità di possedere un accesso autonomo dall’esterno dell’unità immobiliare, dalla strada, dal cortile o dal giardino di proprietà esclusiva. Adesso viene chiarito ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Parlamento è al lavoro per modificare decreto legge ”agosto” sul quale sono riposte parte delle aspettative deldi sostegno e di rilancio dell’economia. Alcune delle modifiche riguarderanno il110%, e dovranno facilitare l’accesso agli incentivi previsti dndola, visto che fin dalle prime settimane dsua operatività ha presentato notevoli difficoltà interpretative. Per esempio la norma prevedeva una limitazione all’utilizzo del, e cioè la necessità di possedere un accesso autonomo dall’esterno dell’unità immobiliare, dstrada, dal cortile o dal giardino di proprietà esclusiva. Adesso viene chiarito ...

d0minius : Il Governo potenzia il Superbonus, ma restano i dubbi legati alla fattibilità della misura - Raindog20541 : Non per la mascherina, salvo le Ffp2 Ffp3, ma per la distanza! Il governo fa le leggi con multe ma non potenzia i c… - Nata6614 : @matteosalvinimi Ma scusate se tutti sanno che ci sono lavoratori italiani e stranieri sfruttati soprattutto in agr… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo potenzia Il Governo potenzia il Superbonus, ma restano i dubbi legati alla fattibilità della misura Linkiesta.it Caffè al bar, bye bye contante: perché converrà pagare con la carta di credito

Prendere un caffè al bar pagando con la carta di credito diventa più conveniente, grazie ad un accordo tra Governo e gli operatori del settore.

ECO SISMA BONUS: IN CONVEGNO TERAMO LUCI ED OMBRE DI MISURA CHE DEVE RILANCIARE IL PAESE

TERAMO – Tutti d’accordo che l’eco sisma bonus al 110 per cento varato dal governo di Giuseppe Conte nel decreto Rilancio rappresenta una misura importante, che può dare una grande spinta all’intera e ...

Prendere un caffè al bar pagando con la carta di credito diventa più conveniente, grazie ad un accordo tra Governo e gli operatori del settore.TERAMO – Tutti d’accordo che l’eco sisma bonus al 110 per cento varato dal governo di Giuseppe Conte nel decreto Rilancio rappresenta una misura importante, che può dare una grande spinta all’intera e ...