Il finto DPCM del 10 ottobre nella Gazzetta Ufficiale che gira su WhatsApp (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sta circolando addirittura su WhatsApp un presunto DPCM del 10 ottobre, in riferimento ad una bozza di decreto pronta ad essere firmata dal Premier Conte e che, secondo le segnalazioni avrebbe già fatto la propria apparizione nella Gazzetta Ufficiale. Una vera e propria bufala, come quella che ci parla della possibile chiusura di palestre, locali e scuole, dopo l’approfondimento che ho voluto condividere coi lettori di Optimagazine stamane. Facciamo dunque maggiore chiarezza su questa storia. La bufala sul DPCM del 10 ottobre nella Gazzetta Ufficiale arriva da WhatsApp Qualcuno, forse per scherzo, sta facendo circolare su WhatsApp questo lunedì ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sta circolando addirittura suun presuntodel 10, in riferimento ad una bozza di decreto pronta ad essere firmata dal Premier Conte e che, secondo le segnalazioni avrebbe già fatto la propria apparizione. Una vera e propria bufala, come quella che ci parla della possibile chiusura di palestre, locali e scuole, dopo l’approfondimento che ho voluto condividere coi lettori di Optimagazine stamane. Facciamo dunque maggiore chiarezza su questa storia. La bufala suldel 10arriva daQualcuno, forse per scherzo, sta facendo circolare suquesto lunedì ...

Ultime Notizie dalla rete : finto DPCM Il finto Dpcm su matrimoni e funerali che gira per i social Tp24 Vendevano finte cure anti-covid, Nas oscurano 60 siti web

